storie di rivalsa e di resistenza al teatro comunale di gambettola

Marco Baliani, Mariasole Brusa, Camillo Grassi, Veronica Gonzalez, Michela Aiello, Lorenzo Kruger, Monhir Ghassem. Storie di resistenza, storie di rivalsa, storie epiche di donne e uomini che hanno creduto in ideali di giustizia e libertà. Ecco in arrivo la nuova stagione del Teatro Comunale di Gambettola 2025-2026. E’ un omaggio a tutte quelle donne e a quegli uomini che nella loro vita sono riusciti a vincere l’indifferenza e a credere in un ideale e a tramandarlo attraverso le proprie azioni, in un momento storico in cui i temi dell’immigrazione, della sovranità nazionale, dei confini, tornano a dover essere affrontati in un modo nuovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

