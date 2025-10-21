Storie da Museo Un viaggio nell' arte e nella memoria
Arezzo, 21 ottobre 2025 – L'arte come strumento di benessere per le persone con Alzheimer e chi se ne prende cura. Primo incontro sabato 25 ottobre alle 16 Dopo il primo incontro di presentazione al Museo delle Terre Nuove, prosegue a San Giovanni Valdarno il progetto “Storie da Museo”, un ciclo di appuntamenti pensato per gli anziani con Alzheimer o decadimento cognitivo e per chi li accompagna ogni giorno con dedizione e affetto. Promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e da Fondazione MUS.E, in collaborazione con Musei Toscani per l'Alzheimer, il percorso rinnova l'impegno dell'amministrazione e dei musei cittadini nel rendere la cultura accessibile e accogliente per tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
