Una grotta semi crollata, nascosta tra gli alberi e lambita da una piccola cascata, ha riaccolto ieri la memoria di una storia che ha attraversato l’oceano e tre generazioni. Laura e Lisa Lion, figlie del pilota americano John Lion, sono arrivate a Pitigliano per visitare il luogo dove, 82 anni fa, il loro padre trovò rifugio per otto mesi, protetto dalla famiglia Mearelli durante le persecuzioni nazifasciste della Seconda guerra mondiale. L’idea iniziale era di recarsi oggi, 21 ottobre – data esatta dell’abbattimento del caccia P-38 Lightning in cui volava Lion – nella grotta dove trovò rifugio il pilota americano ma il maltempo previsto ha spinto gli organizzatori ad anticipare la visita a ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia ed emozioni: "Ecco la grotta dove mio nonno nascose vostro padre"