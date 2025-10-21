Storia e segreti del teatro Goldoni tornano a novembre le visite guidate a Bagnacavallo

Tornano le visite guidate al Teatro Goldoni di Bagnacavallo, un’occasione per scoprire da vicino la storia e i segreti del prezioso teatro ottocentesco progettato dall’architetto bolognese Filippo Antolini e inaugurato nel 1845. Gli appuntamenti autunnali si terranno sabato 1 novembre alle 15.30. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Il Mediterraneo, una piccola isola, una storia di amori e segreti… e le canzoni indimenticabili degli ABBA come colonna sonora. Il 25 ottobre il Teatro Corallo di Bardolino si trasforma in un luogo dove ballare, emozionarsi e cantare insieme: “Oh Mamma ch Vai su Facebook

Visite guidate per scoprire i segreti dell Teatro Goldoni. Sono aperte le prenotazioni - Nel mese di aprile sono in programma tre visite guidate al Teatro Goldoni, in calendario per il 5, 19 e 26, sempre alle 15. Riporta ilrestodelcarlino.it

Al Goldoni ’Storia di una capinera’ fa il bis - Il classico di Verga oggi e domani alle 21 al teatro di Bagnacavallo, con Enrico Guarneri e Nadia De Luca. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

«Che passione per il teatro». Rocio Munos Morales con Pietro Longhi domenica sul palco del Goldoni di Corinaldo - Una storia particolare, quella de “Il cappotto di Janis” che la prossima domenica 1 dicembre, alle 21,15 al teatro Goldoni di Corinaldo vedrà protagonista Rocio Munos Morales, insieme a Pietro Longhi ... Come scrive corriereadriatico.it