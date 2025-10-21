Stop alla mattanza dei conigli Cinquanta associazioni all’attacco

Stop all’uccisione, o al trasferimento dei conigli selvatici che popolano il Parco dei Giganti di San Giuliano. Un luogo dove quegli animali vivono da tempo e hanno ormai raggiunto il loro equilibrio numerico. Dopo l’abbattimento a colpi di fucile dello scorso 22 agosto, disposto da Città Metropolitana sulla base dei piani regionali per il contenimento della fauna selvatica, 50 associazioni animaliste hanno scritto una lettera al sindaco di San Giuliano Marco Segala e all’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, affinché si provveda alla gestione e messa in sicurezza del parco dei Giganti, senza dover più procedere all’uccisione, o al trasferimento in altri siti, dei conigli che vi si trovano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

