Stomaco bucato durante la liposuzione | morta
È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, (nella foto) imprenditrice di 50 anni, era stata ricoverata dopo un imprevisto avvenuto mentre si sottoponeva ad un intervento di liposuzione nella Capitale turca. Secondo alcune informazioni che al momento non hanno una conferma diretta dalle fonti sanitarie, la donna avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l'intervento di chirurgia estetica. Agente immobiliare, Milena Mancini è figlia dell'industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigente della Indexa Spa, specializzata nella manutenzione e nei servizi industriali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Momo & Kika. . “No ma l’acidità di stomaco dipende dai capelli..” Cit. #videoviral? #momoekika #viral #risate #lol - facebook.com Vai su Facebook
Stomaco bucato durante la liposuzione: morta - È morta dopo venti giorni di terapia intensiva nell'ospedale universitario di Istanbul senza mai riprendersi: Milena Mancini, (nella foto) imprenditrice di 50 anni, era stata ricoverata dopo un imprev ... Da ilgiornale.it
Milena Mancini, morta dopo la liposuzione in Turchia per la liposuzione: forse fatale una perforazione dell’intestino - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Lo riporta ilmessaggero.it
Va in Turchia per la liposuzione, Milena Mancini muore dopo 20 giorni di agonia: aveva 56 anni - Il viaggio in Turchia insieme alla figlia per sottoporsi ad un intervento di liposuzione addominale in una clinica privata. Segnala ilmessaggero.it