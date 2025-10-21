Stipendi precari la denuncia ANIEF | Migliaia senza paga
Migliaia di lavoratori precari della scuola, tra docenti e personale ATA, attendono ancora lo stipendio dopo due mesi di lavoro. A denunciarlo è il sindacato ANIEF, che raccoglie segnalazioni da tutta Italia. La situazione, definita "inaccettabile", mette a rischio la continuità didattica e il funzionamento degli istituti. Si chiede un intervento urgente del Ministero per sbloccare i pagamenti.Il collasso del sistema dei pagamentiIl sindacato ANIEF ha lanciato l'allarme sui gravi ritardi nei pagamenti degli stipendi del personale precario. Dopo due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, migliaia di docenti e ATA con contratti a tempo determinato, spesso su supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, non hanno ancora ricevuto la retribuzione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
