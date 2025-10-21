Stipendi del pubblico impiego | il fondo promesso da Meloni non c’è Uil Fpl | Governo faccia chiarezza

Niente fondo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Almeno per ora. Nonostante quanto dichiarato dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il consiglio dei ministri, nella bozza di manovra non c’è traccia di risorse aggiuntive per il rinnovo del contratto delle funzioni locali. Le poche righe dedicate al pubblico impiego potrebbero tuttavia essere rimaneggiate: secondo fonti di governo, citate tra gli altri dal Sole24ore, il fondo da 150 milioni che sarà riservato ai Comuni per lo sblocco del salario accessorio troverà spazio nella versione definitiva della legge di bilancio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stipendi del pubblico impiego: il fondo promesso da Meloni non c’è. Uil Fpl: “Governo faccia chiarezza”

Legge di Bilancio: aumenta il debito pubblico, aumenta la pressione fiscale, aumenta il costo della vita. E aumentano tasse sulla casa, sul gasolio, su chi porta investimenti in Italia. Ma gli stipendi aumentano di 4-6 euro al mese, vi pare normale? Enews - X Vai su X

“Questi numeri sono il sintomo della malattia del sistema – afferma Mauro Nobile, segretario generale di FIALS Milano –. La professione infermieristica non è più attrattiva, soprattutto nel pubblico: stipendi fermi, costo della vita fuori controllo, responsabilità cre - facebook.com Vai su Facebook

Aumento stipendi personale PA nel 2026: per chi è confermato l’adeguamento dei salari - Confermato l'aumento degli stipendi per il personale PA nel 2026: ecco a chi spetta l'adeguamento dei salari e quali comparti della pubblica amministrazione hanno la priorità. Secondo ticonsiglio.com

Mistero fondi per gli stipendi negli enti locali - Nella bozza della manovra non c’è, nonostante la premier Meloni ne abbia parlato in conferenza stampa. Da repubblica.it

Legge di Bilancio 2026, FLC CGIL: “Nessuna risorsa per gli stipendi nella scuola e nella ricerca. Il 25 ottobre si scende in piazza” - Dalla Legge di Bilancio 2026 non arriva alcuna risposta per il personale della scuola, dell’università, della ricerca e dell’Afam. Come scrive orizzontescuola.it