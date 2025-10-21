Steve Jobs sulle monete da un dollaro negli Stati Uniti | la Zecca di Stato lo ha rappresentato seduto di fronte a un tipico paesaggio californiano

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Zecca degli Stati Uniti emetterà nel 2026 una moneta commemorativa da 1 dollaro dedicata a Steve Jobs, cofondatore e storico CEO di Apple. Il nuovo conio farà parte della serie “American Innovation” e sarà venduto al pubblico a 13,25 dollari. Secondo quanto comunicato dalla U.S. Mint, la moneta raffigura Jobs “ seduto di fronte a un tipico paesaggio della California settentrionale, con dolci colline coperte di querce ”. La Zecca spiega che “la postura e l’espressione, colte in un momento di riflessione, mostrano come l’ambiente abbia ispirato la sua visione di trasformare la tecnologia complessa in qualcosa di intuitivo e naturale come la stessa natura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

steve jobs sulle monete da un dollaro negli stati uniti la zecca di stato lo ha rappresentato seduto di fronte a un tipico paesaggio californiano

© Ilfattoquotidiano.it - Steve Jobs sulle monete da un dollaro negli Stati Uniti: la Zecca di Stato lo ha rappresentato “seduto di fronte a un tipico paesaggio californiano”

Altri contenuti sullo stesso argomento

steve jobs monete dollaroDal 2026 negli Stati Uniti ci sarà una nuova moneta da un dollaro e avrà la faccia di Steve Jobs - La moneta fa parte della serie «American Innovation Coin» ed è stata proposta dallo stato della California per celebrare il genio del fondatore di Apple a quasi 15 anni dalla sua scomparsa ... Come scrive msn.com

steve jobs monete dollaroA Steve Jobs sarà dedicata una speciale moneta da un dollaro - Gli Stati Uniti dedicano una moneta da 1 dollaro a Steve Jobs, simbolo dell’innovazione californiana e padre fondatore di Apple. Secondo techprincess.it

La moneta da un dollaro che omaggia Steve Jobs - Realizzata dalle artiste Elana Hagler e Phebe Hemphill, raffigura l'imprenditore immerso in uno scenario tipico della California ... Lo riporta wired.it

Cerca Video su questo argomento: Steve Jobs Monete Dollaro