Steve Jobs sulle monete da un dollaro negli Stati Uniti | la Zecca di Stato lo ha rappresentato seduto di fronte a un tipico paesaggio californiano

La Zecca degli Stati Uniti emetterà nel 2026 una moneta commemorativa da 1 dollaro dedicata a Steve Jobs, cofondatore e storico CEO di Apple. Il nuovo conio farà parte della serie “American Innovation” e sarà venduto al pubblico a 13,25 dollari. Secondo quanto comunicato dalla U.S. Mint, la moneta raffigura Jobs “ seduto di fronte a un tipico paesaggio della California settentrionale, con dolci colline coperte di querce ”. La Zecca spiega che “la postura e l’espressione, colte in un momento di riflessione, mostrano come l’ambiente abbia ispirato la sua visione di trasformare la tecnologia complessa in qualcosa di intuitivo e naturale come la stessa natura”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Steve Jobs sulle monete da un dollaro negli Stati Uniti: la Zecca di Stato lo ha rappresentato “seduto di fronte a un tipico paesaggio californiano”

