Stetoscopio intelligente e IA | l’orecchio del futuro

Panorama.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tempo era il simbolo stesso della medicina tradizionale: due tubi, una membrana e l’orecchio del medico a decifrare i suoni del cuore e dei polmoni. Oggi, quello strumento antico e rassicurante si trova al centro di una trasformazione radicale.  Lo stetoscopio intelligente, potenziato da algoritmi di  intelligenza artificiale, promette infatti di cambiare profondamente il modo in cui le  malattie cardiache e polmonari  vengono riconosciute, soprattutto nelle fasi iniziali, quando i sintomi sono sfumati e difficili da interpretare. Uno dei progetti più significativi in questo campo si è svolto nel Regno Unito, dove lo studio  TRICORDER, guidato dall’Imperial College di Londra e sostenuto dalla British Heart Foundation e dal National Institute for Health Research, ha sperimentato in centinaia di ambulatori di medicina generale l’uso di un dispositivo capace di combinare  auscultazione e tracciato elettrocardiografico  in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

