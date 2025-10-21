Stetoscopio intelligente e IA | l’orecchio del futuro
Un tempo era il simbolo stesso della medicina tradizionale: due tubi, una membrana e l’orecchio del medico a decifrare i suoni del cuore e dei polmoni. Oggi, quello strumento antico e rassicurante si trova al centro di una trasformazione radicale. Lo stetoscopio intelligente, potenziato da algoritmi di intelligenza artificiale, promette infatti di cambiare profondamente il modo in cui le malattie cardiache e polmonari vengono riconosciute, soprattutto nelle fasi iniziali, quando i sintomi sono sfumati e difficili da interpretare. Uno dei progetti più significativi in questo campo si è svolto nel Regno Unito, dove lo studio TRICORDER, guidato dall’Imperial College di Londra e sostenuto dalla British Heart Foundation e dal National Institute for Health Research, ha sperimentato in centinaia di ambulatori di medicina generale l’uso di un dispositivo capace di combinare auscultazione e tracciato elettrocardiografico in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it
