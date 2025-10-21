Stesse carenze il futuro è oggi I Comuni hanno spazio di manovra

" Rigenerazione urbana vuol dire miglioramento dei parametri ambientali, non solo sviluppo edilizio". Così Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, commenta il rapporto 2025 Ecosistema Urbano di Legambiente. "Le città hanno bisogno di una nuova normativa nazionale che tenga conto di tutti gli aspetti di interesse pubblico, ma le amministrazioni locali possono già fare la loro parte. Ecosistema Urbano premia le realtà lombarde, ma mette anche in luce sempre le stesse carenze, è il momento di agire per il futuro, non di conservare il presente". Tra le diverse possibili strategie per azzerare le criticità il report indica anche i Climate City Contract, strumenti operativi che sanciscono un patto formale e politico tra le città, gli stakeholder locali e le istituzioni europee per accelerare la transizione ecologica su scala urbana (Bergamo e Milano tra le lombarde). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

