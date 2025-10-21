Stellantis Magnacca | Rafforziamo Atessa e la filiera per sostenere l’occupazione

“Rafforziamo Atessa per rafforzare Stellantis in Italia, nella consapevolezza del ruolo strategico che riveste il sito abruzzese per il gruppo automobilistico presieduto da Filosa. Il valore di Atessa è stato ribadito lo scorso 6 ottobre nel corso del confronto che con Marsilio abbiamo avuto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it