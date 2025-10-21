Stellantis Cassino nuova Stelvio e Giulia multi-energia per un futuro stabile
Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino (FCA Cassino Plant), un pilastro dell'economia del Lazio meridionale e dell'industria automobilistica italiana e del sud della provincia di Frosinone, è al centro delle strategie del Gruppo, come ribadito dall'Amministratore Delegato Antonio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
STELLANTIS, PALOMBELLA-FICCO (UILM): “IBRIDI A CASSINO E ASSUNZIONI A MIRAFIORI SONO UN BUON PUNTO DI PARTENZA MA SARÀ DECISIVO IL CAMBIAMENTO DELLA NORMATIVA UE” - X Vai su X
Dal 18 al 20 ottobre, dalle 9 alle 18, presso lo stabilimento #Stellantis di Cassino è in programma il #MercatinodellUsato. Un evento molto atteso e ricco di occasioni imperdibili. Ne illustra tutti i particolari #DavidePapa, Presidente del Gruppo Eco Liri Spa Vai su Facebook
Stellantis: 400 assunzioni a Mirafiori, Cassino non chiuderà - Primo incontro ufficiale tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il CEO di Stellantis Antonio Filosa: novità Mirafiori ... Riporta formulapassion.it
Stellantis 400 posti a Mirafiori ma su Termoli frena, colpa delle regole green Ue - Stellantis rilancia in Italia con 400 assunzioni a Mirafiori per la Fiat 500 ibrida. Scrive quifinanza.it
Stellantis, Filosa annuncia 400 assunzioni a Mirafiori. Sindacati “segnale positivo, ma serve di più” - Il ceo di Stellantis Antonio Filosa conferma 400 nuove assunzioni a Mirafiori per la produzione della Fiat 500 ibrida e chiede una revisione delle regole Ue sulla transizione ecologica. firstonline.info scrive