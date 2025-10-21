Stellantis a Torino annunciate 400 assunzioni a Mirafiori da febbraio 2026

Torinotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mirafiori si torna a parlare di assunzioni. Lo fa, lunedì 20 ottobre a Torino, l’amministratore delegato di Stellantis durante il primo incontro con i sindacati metalmeccanici. Antonio Filosa ha annunciato la novità aggiungendo alcuni dettagli: “Faremo 400 assunzioni per lo stabilimento di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

