Stellantis ha fatto sapere che assumerà 400 lavoratori nello stabilimento di Mirafiori. La notizia arriva in seguito all’incontro tra l’amministratore delegato Antonio Filosa e i sindacati. Il piano di assunzione è inserito nel secondo turno per la nuova Fiat 500 ibrida, a partire da febbraio. Il progetto più ampio, conferma Filosa, è solido. Sulla sede di Termoli invece la decisione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Filosa cerca di tranquillizzare i sindacati dopo nove mesi di produzione in regressione del 31,5%. Stellantis ha fatto sapere che l’Italia è centrale, ma va considerata all’interno di un contesto critico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Stellantis 400 posti a Mirafiori ma su Termoli frena, colpa delle regole green Ue