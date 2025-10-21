Stellantis 400 posti a Mirafiori ma su Termoli frena colpa delle regole green Ue

Stellantis ha fatto sapere che assumerà 400 lavoratori nello stabilimento di Mirafiori. La notizia arriva in seguito all’incontro tra l’amministratore delegato Antonio Filosa e i sindacati. Il piano di assunzione è inserito nel secondo turno per la nuova Fiat 500 ibrida, a partire da febbraio. Il progetto più ampio, conferma Filosa, è solido. Sulla sede di Termoli invece la decisione dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Filosa cerca di tranquillizzare i sindacati dopo nove mesi di produzione in regressione del 31,5%. Stellantis ha fatto sapere che l’Italia è centrale, ma va considerata all’interno di un contesto critico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

