Stefano De Martino il nuovo me? Ma poverino perché denigrarlo? Casomai è il nuovo San Gennaro Quando arrivai dissero che ero il nuovo Luca Sardella | così Fiorello

Con un gag orchestrata assieme al braccio destro Fabrizio Biggio, Fiorello è tornato in onda per la seconda puntata de " La Pennicanza ", puntuale alle 13:45 su Rai Radio2, dopo il default di ieri, 20 ottobre, per motivi di salute. Prima le sirene di una ambulanza e poi "appare" lo showman con voce squillante e pronto a commentare i fatti della giornata. Fiorello è tornato anche sull'incursione di domenica sera a 'Cinque Minuti' su Rai1: " Abbiamo fatto il 22,4% di share! Mi chiedono: 'Perché non fai la tv?'. Perché ogni tanto i sex symbol devono stare indietro! – ironizza lo showman -. Hai voglia a cercare 'i nuovi Fiorello'.

