Stefano De Martino e Caroline Tronelli in crisi? L’indiscrezione | La coppia è stata messa a dura prova dalla diffusione dei video intimi

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sarebbero lasciati o quantomeno starebbero attraversando un periodo di crisi: è quanto rivela Dagospia secondo cui la coppia avrebbe risentito della vicenda dei video intimi diffusi in seguito a un hackeraggio alle telecamere di sorveglianza dell’abitazione della giovane. Dopo la diffusione di alcune foto da parte del magazine Oggi, in cui i due sono ritratti mentre discutono in un ristorante romano, il sito diretto da Roberto D’Agostino scrive: “La coppia è stata messa a dura prova dalla vicenda dei video intimi hackerati e pubblicati in rete”. I due, già da tempo, non si vedono insieme: “È stato un duro impatto, un colpo che metterebbe alla prova chiunque, infatti non è un caso se la 22enne aveva reagito abbandonando i suoi profili social”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Stefano De Martino e Caroline Tronelli in crisi? L’indiscrezione: “La coppia è stata messa a dura prova dalla diffusione dei video intimi”

