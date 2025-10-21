Steaua Bucarest-Bologna terza giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la terza giornata del girone unico di Europa League 20252026. In palio già punti che scottano per due squadre che hanno iniziato al rallentatore il loro cammino. Steaua Bucarest-Bologna si giocherà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18.45 presso l’Arena Nationala di Bucarest. STEAUA BUCAREST-BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Una vittoria e una sconfitta fin quì per i rumeni, rispettivamente contro gli olandesi del Go Ahead Eagles e contro lo Young Boys. C’è voglia di riscattarsi dunque, anche per dimenticare quanto sta succedendo in campionato, dove la squadra di Charalambous è dodicesima in classifica con 13 punti in altrettante gare, ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Metaglobus, ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

steaua bucarest bologna terza giornata europa league 2025 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Steaua Bucarest-Bologna, terza giornata Europa League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondisci con queste news

Steaua Bucarest-Bologna dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Cielo? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’Europa League 2025/26. msn.com scrive

steaua bucarest bologna terzaBologna, che Steaua troverai? Dodicesima e sconfitta dall’ultima in classifica… - La Steaua Bucarest vanta 28 titoli di campione di Romania, con anche 24 coppe nazionali, 8 supercoppe e pure una Coppa dei campioni, vinta nel ... Riporta msn.com

steaua bucarest bologna terzaNews dalla Romania. Steaua nella bufera, l’allenatore è in bilico e il patron Becali detta la formazione - Con l’allenatore Elias Charalambous che dopo il ko di sabato sul campo del Metaloglobus (1- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Steaua Bucarest Bologna Terza