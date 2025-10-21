Steaua Bucarest-Bologna terza giornata Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la terza giornata del girone unico di Europa League 20252026. In palio già punti che scottano per due squadre che hanno iniziato al rallentatore il loro cammino. Steaua Bucarest-Bologna si giocherà giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18.45 presso l’Arena Nationala di Bucarest. STEAUA BUCAREST-BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Una vittoria e una sconfitta fin quì per i rumeni, rispettivamente contro gli olandesi del Go Ahead Eagles e contro lo Young Boys. C’è voglia di riscattarsi dunque, anche per dimenticare quanto sta succedendo in campionato, dove la squadra di Charalambous è dodicesima in classifica con 13 punti in altrettante gare, ed è reduce dalla sconfitta sul campo del Metaglobus, ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
? CASA ROSSOBLÙ allo Junior Club! Giovedì 23 ottobre alle ore 18.45 ti aspettiamo per guardare insieme FC Steaua Bucarest vs Bologna su maxischermo! Via Serrabella, 1 – Rastignano Ingresso piscina (Junior Club) Dopo la partita… Pizza e - facebook.com Vai su Facebook
Steaua Bucarest-Bologna dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Cielo? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare le partite in esclusiva dell’Europa League 2025/26. msn.com scrive
Bologna, che Steaua troverai? Dodicesima e sconfitta dall’ultima in classifica… - La Steaua Bucarest vanta 28 titoli di campione di Romania, con anche 24 coppe nazionali, 8 supercoppe e pure una Coppa dei campioni, vinta nel ... Riporta msn.com
News dalla Romania. Steaua nella bufera, l’allenatore è in bilico e il patron Becali detta la formazione - Con l’allenatore Elias Charalambous che dopo il ko di sabato sul campo del Metaloglobus (1- Si legge su msn.com