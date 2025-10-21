Stati Uniti e Australia raggiungono un accordo su minerali critici e sottomarini

Il 20 ottobre il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese, in visita alla Casa Bianca, hanno firmato un accordo sui minerali critici nella speranza di allentare la morsa della Cina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Stati Uniti e Australia raggiungono un accordo su minerali critici e sottomarini

