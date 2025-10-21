Stati Uniti e Australia raggiungono un accordo su minerali critici e sottomarini

Internazionale.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 ottobre il presidente statunitense Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese, in visita alla Casa Bianca, hanno firmato un accordo sui minerali critici nella speranza di allentare la morsa della Cina. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

stati uniti e australia raggiungono un accordo su minerali critici e sottomarini

© Internazionale.it - Stati Uniti e Australia raggiungono un accordo su minerali critici e sottomarini

Scopri altri approfondimenti

stati uniti australia raggiungonoStati Uniti e Australia firmano un accordo sulle terre rare e sui minerali mentre la Cina riduce l’offerta - Pubblicato il 20 ottobre 202520 ottobre 2025 Clicca qui per condividere sui social media condividi2 Condividere Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Alb ... oltrelalinea.news scrive

stati uniti australia raggiungonoGli Stati Uniti e l’Australia hanno firmato un accordo sulle materie prime critiche - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro australiano Anthony Albanese hanno firmato lunedì un accordo per la produzione e la lavorazione delle materie prime critiche. Da ilpost.it

stati uniti australia raggiungonoAustralia e Stati Uniti firmano accordo di investimento e difesa da miliardi di dollari - Australia e Stati Uniti hanno firmato lunedì un importante accordo di investimento che include miliardi in progetti di minerali critici, sistemi di difesa e altri investimenti, ... Come scrive it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Australia Raggiungono