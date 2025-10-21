Stati Generali dell’educazione linguistica e letteraria | il 30-31 ottobre due giorni di confronto alla Sapienza
Il 30 e 31 ottobre, presso l’Aula Magna dell’edificio Marco Polo dell’Università La Sapienza di Roma, si svolgeranno gli Stati Generali dell’educazione linguistica e letteraria. L’appuntamento, promosso da venti associazioni attive nei settori scolastico e scientifico, riunisce docenti, ricercatori e operatori interessati a ripensare il ruolo della lingua nella formazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Abbiamo dato il via oggi agli Stati Generali regionali dell'educazione e della formazione. Lo abbiamo fatto al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, luogo per eccellenza dei diritti e delle potenzialità delle bambine e dei bambini. Insieme al Presidente Michele - facebook.com Vai su Facebook
Stati Generali della Ricerca medico-scientifica. Immagini dalla sessione dedicata al tema delle sinergie tra comunità scientifica e imprenditoriale e alla circolazione dei talenti, con conclusioni a cura del sen. Andrea @CrisantiEuropa #SenatoInstagram https: - X Vai su X
A Taranto gli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia - Sono in corso a Taranto gli Stati generali del Mezzogiorno di Forza Italia alla presenza, tra gli altri, della Ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, del viceministro delle Imprese ... Lo riporta ansa.it
Stati generali volontariato, il desiderio di umanità - Dal 20 settembre al 4 dicembre si svolgerà la terza edizione degli Stati generali del volontariato bergamasco, organizzati dal Centro di servizio per il volontariato (Csv) di Bergamo ets insieme alle ... Secondo ecodibergamo.it