Stati Generali dell’educazione linguistica e letteraria | il 30-31 ottobre due giorni di confronto alla Sapienza

Il 30 e 31 ottobre, presso l’Aula Magna dell’edificio Marco Polo dell’Università La Sapienza di Roma, si svolgeranno gli Stati Generali dell’educazione linguistica e letteraria. L’appuntamento, promosso da venti associazioni attive nei settori scolastico e scientifico, riunisce docenti, ricercatori e operatori interessati a ripensare il ruolo della lingua nella formazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

