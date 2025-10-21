Stasera passa la cometa Lemmon | È la migliore da osservare quest’anno un fenomeno unico che non si vedrà per altri mille anni Ecco come e quando avvistarla
Alzate gli occhi al cielo stasera, perché quello che vedrete non è una stella, ma un addio lungo un millennio. Quella luce verde smeraldo che brillerà all’orizzonte è la cometa C2025 A6 (Lemmon), un antico “scrigno” ghiacciato che arriva dalle origini del tempo. È la sua prima e unica apparizione in oltre mille anni: un’occasione imperdibile, questa notte del 21 ottobre, per salutare un messaggero cosmico che nessuno di noi vedrà mai più tornare. “Le comete sono molto comuni, ma la cometa Lemmon è sicuramente la migliore cometa da osservare dalla Terra quest’anno “, afferma Rhonda Stroud, direttrice del Center for Meteorite Studies dell’Arizona State University. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
