Star Wars un film per Kylo Ren? Adam Driver e Steven Soderbergh ne avevano pensato uno
Adam Driver aveva presentato addirittura con Steven Soderbergh il progetto per uno spin-off sequel dedicato a Kylo Ren, ma i piani alti della Disney lo hanno scartato. per una questione di logica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
