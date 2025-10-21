Star Wars un film per Kylo Ren? Adam Driver e Steven Soderbergh ne avevano pensato uno

21 ott 2025

Adam Driver aveva presentato addirittura con Steven Soderbergh il progetto per uno spin-off sequel dedicato a Kylo Ren, ma i piani alti della Disney lo hanno scartato. per una questione di logica. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

star wars un film per kylo ren adam driver e steven soderbergh ne avevano pensato uno

© Comingsoon.it - Star Wars, un film per Kylo Ren? Adam Driver e Steven Soderbergh ne avevano pensato uno

