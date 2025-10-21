star wars adam driver e steven soderbergh avevano proposto un sequel su kylo ren ma disney lo ha rifiutato

Driver e Soderbergh hanno lavorato per ben due anni alla sceneggiatura di un film che avrebbe seguito la redenzione del personaggio morto alla fine de L'Ascesa di Skylwaker Adam Driver e Steven Soderbergh avevano provato a dare una scossa alla saga di Star Wars proponendo un film sequel incentrato sul personaggio di Kylo Ren, che tuttavia ha incontrato il rifiuto della Disney. In una recente intervista con l'Associated Press, Driver ha dichiarato che nel corso di due anni lui e Soderbergh hanno sviluppato una sceneggiatura intitolata The Hunt for Ben Solo. Il film sarebbe stato ambientato dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e avrebbe seguito Kylo Ren, alias Ben Solo, ancora interpretato da Driver, alla ricerca della redenzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

