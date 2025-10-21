Staffetta in autostrada con un chilo di cocaina in macchina | due arresti
In auto sull'autostrada Palermo-Mazara con un chilo di cocaina. Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno intercettato sull’autostrada A29 due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Droga, la polizia sequestra un chilo di cocaina a Mazara, due gli arresti - Mazara del Vallo – Continua l’attività della polizia contro il traffico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Trapani. Secondo trapanioggi.it
Mazara del Vallo, un chilo di cocaina nascosto nel vano motore: arrestati due pregiudicati - Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di polizia di Mazara del Vallo con l’accusa di ... Come scrive newsicilia.it
12 chili di eroina e cocaina nella ruota di scorta, un arresto a Vipiteno - Un normale controllo stradale si è trasformato in un sequestro record di droga sull’autostrada del Brennero. Secondo rainews.it