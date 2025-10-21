Staffetta in autostrada con un chilo di cocaina in macchina | due arresti

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In auto sull'autostrada Palermo-Mazara con un chilo di cocaina. Due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno intercettato sull’autostrada A29 due. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

