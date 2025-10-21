St Gilloise-Inter moviola | tocco di braccio di Bisseck e gol di Dumfries per l' arbitro è tutto ok

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Immagini e replay confermano la sensazione data dall'azione live: c'è un tocco con il braccio del tedesco nello sviluppo dell'azione che ha portato al gol dell'olandese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - St. Gilloise-Inter, moviola: tocco di braccio di Bisseck e gol di Dumfries, per l'arbitro è tutto ok

