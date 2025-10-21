Sradica le videocamere di casa ad Adrano l' ex moglie si barrica nell' abitazione coi 4 figli | 36enne arrestato

Un uomo di 36 anni di Adrano è stato trasferito in carcere per maltrattamenti e minacce all’ex moglie, dopo la revoca dei domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Un uomo di 36 anni di Adrano è stato trasferito in carcere per maltrattamenti e minacce all'ex moglie, dopo la revoca dei domiciliari.

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha disposto l'aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo

