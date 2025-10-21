Spuntano i gioielli rubati al Louvre su Vinted l’ironia degli utenti | L’ho trovata per strada | corona a 30mila euro
Il Louvre derubato e il mondo (di internet) che ride. Il clamoroso furto di domenica scorsa, 19 ottobre, che ha fatto sparire gioielli storici di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia dal polo museale francese, è già una perdita stimata di almeno 88 milioni di euro. Ora, però, il caso ha preso vita anche sul web. E, come spesso accade online, l’ironia fa da padrona. Alcuni dei preziosi trafugati, negli ultimi giorni, sono apparsi in vendita su Vinted, l’app di compravendita di seconda mano attiva in tutto in mondo, ma particolarmente diffusa in Francia. Gli annunci su Vinted Gli annunci su Vinted. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Un dono nel dono Quest’anno il Natale da Lucia Vitiello Gioielli di Napoli profuma di dolcezza! Per chi sceglie la nostra natività in corallo grande, in regalo sei soffici panettoncini artigianali, realizzati con la stessa cura e amore che mettiamo in ogni gioiell - facebook.com Vai su Facebook
Spuntano i gioielli rubati al Louvre su Vinted, l’ironia degli utenti: «L’ho trovata per strada: corona a 30mila euro» - «Questi sono gioielli che ho trovato ieri per strada mentre camminavo», scrive un utente in un annuncio sull'app. Riporta msn.com
“Collane e corone imperiali a 20mila euro”: su Vinted spuntano annunci ironici sui gioielli rubati al Louvre - In Rete impazzano meme e post sarcastici sulla rapina avvenuto in pieno giorno al Museo del Louvre di Parigi il 19 ottobre. Scrive ilfattoquotidiano.it
Ecco che fine faranno i gioielli rubati al Louvre - Venduti nonostante i rischi o smontati fino a diventare irriconoscibile (ma perdendo valore)? Riporta money.it