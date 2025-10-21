Spuntano i gioielli rubati al Louvre su Vinted l’ironia degli utenti | L’ho trovata per strada | corona a 30mila euro

Open.online | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Louvre derubato e il mondo (di internet) che ride. Il clamoroso furto di domenica scorsa, 19 ottobre, che ha fatto sparire gioielli storici di Napoleone e dell’Imperatrice Eugenia dal polo museale francese, è già una perdita stimata di almeno 88 milioni di euro. Ora, però, il caso ha preso vita anche sul web. E, come spesso accade online, l’ironia fa da padrona. Alcuni dei preziosi trafugati, negli ultimi giorni, sono apparsi in vendita su Vinted, l’app di compravendita di seconda mano attiva in tutto in mondo, ma particolarmente diffusa in Francia. Gli annunci su Vinted Gli annunci su Vinted. 🔗 Leggi su Open.online

