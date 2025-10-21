Springer risponde alla preghiera di Guerrero mentre i Blue Jays avanzano alle World Series

2025-10-21 10:44:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Vladimir Guerrero Jr. ha ammesso di pregare nel tunnel prima che George Springer realizzasse un decisivo fuoricampo di tre punti per mandare i Toronto Blue Jays alle World Series. Il tiro di Springer sull’esterno sinistro nel settimo inning ha visto i Blue Jays portarsi in vantaggio per 4-3 a cui non avrebbero rinunciato in Gara 7 dell’American League Championship Series con i Seattle Mariners. La vittoria dà il via a un incontro delle World Series con i Los Angeles Dodgers. Sarà la prima volta da quando hanno conquistato titoli consecutivi nel 1993 che i Blue Jays disputeranno una World Series. 🔗 Leggi su Justcalcio.com