La terza via d’uscita d’emergenza del nuovo auditorium di Lugo si realizzerà dove adesso ha sede la bottega del Chicco di Senapa. A darne l’annuncio è la sindaca, Elena Zannoni, nel comunicare che il negozio del commercio equo e solidale riaprirà entro la fine di questo mese in corso Garibaldi 10, nei locali ex Block’s shop. Il trasferimento è stato programmato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Amici di São Bernardo che gestisce la bottega, consentendo così i lavori necessari per la realizzazione della via di esodo necessaria per garantire gli standard di sicurezza previsti dalle normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Spostiamo il negozio per aprire l’auditorium"