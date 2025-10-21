Spostiamo il negozio per aprire l’auditorium

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza via d’uscita d’emergenza del nuovo auditorium di Lugo si realizzerà dove adesso ha sede la bottega del Chicco di Senapa. A darne l’annuncio è la sindaca, Elena Zannoni, nel comunicare che il negozio del commercio equo e solidale riaprirà entro la fine di questo mese in corso Garibaldi 10, nei locali ex Block’s shop. Il trasferimento è stato programmato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Amici di São Bernardo che gestisce la bottega, consentendo così i lavori necessari per la realizzazione della via di esodo necessaria per garantire gli standard di sicurezza previsti dalle normative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

