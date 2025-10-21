Spostare le partite di calcio all’estero non è solo economia è un problema sociologico El Paìs

Mentre in Italia siamo alla fase “ siamo così brutti che è un miracolo che Perth ci paga 12 milioni “, in Spagna il dibattito per la trasferta a Miami della Liga è leggermente più alto. Da settimane, ad esempio, El Paìs pubblica pezzi ed editoriali, anche con linee contrastanti. Al centro della questione, oltre ovviamente al business del calcio, c’è anche l’essenza stessa dello sport, la sua dimensione sociale. Ne scrive José Luis Pérez Triviño. “La popolarità del calcio e la passione che ispira tra i tifosi non derivano dalle qualità tecniche dimostrate dai giocatori, né dalla bellezza e dall’emozione del gioco in sé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

