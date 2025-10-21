Sporting Lisbona-Marsiglia Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo al Josè Alvalade?

Infobetting.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Potrebbe essere una delle sfide più interessanti e divertenti della giornata: Sporting LisbonaMarsiglia promette di regalare emozioni e rappresenta un altro importante esame per la truppa di De Zerbi, che dopo un inizio complicato, sta facendo molto bene. L’OM è reduce dal successo rotondo sul Le Havre, che ha messo in mostra un Greenwood in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sporting lisbona marsiglia champions league 22 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici gol e spettacolo al jos232 alvalade

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-Marsiglia (Champions League, 22-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e spettacolo al Josè Alvalade?

Argomenti simili trattati di recente

Pronostico Sporting Lisbona vs Marsiglia – 22 Ottobre 2025 - Marsiglia anticipa una sfida ricca di contenuti tecnici e di peso europeo nella UEFA Champions League. Da news-sports.it

sporting lisbona marsiglia championsPronostico Sporting-Marsiglia 22 Ottobre: transalpini lanciatissimi - Olympique Marsiglia si affrontano mercoledì 22 ottobre alle 21:00, nella terza giornata di Champions League, in una gara cruciale per entrambe le squadre: pronostico, quote e scommesse ruo ... Si legge su bottadiculo.it

Champions: Villarreal-Juventus termina 2-2, il Napoli batte lo Sporting Lisbona 2-1 CRONACA e FOTO - Rovesciata incredibile del difensore della Juventus che batte Tenas con un gesto tecnico incredibile, con la difesa degli spagnoli che si è ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sporting Lisbona Marsiglia Champions