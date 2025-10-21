Sporting Lisbona-Marsiglia Champions League 22-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo al Josè Alvalade?

Potrebbe essere una delle sfide più interessanti e divertenti della giornata: Sporting Lisbona–Marsiglia promette di regalare emozioni e rappresenta un altro importante esame per la truppa di De Zerbi, che dopo un inizio complicato, sta facendo molto bene. L’OM è reduce dal successo rotondo sul Le Havre, che ha messo in mostra un Greenwood in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

