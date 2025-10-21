Sporting Braga-Stella Rossa Europa League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Lusitani ancora a punteggio pieno?

Il Braga ha iniziato molto bene la sua avventura in Europa, perché ha vinto entrambe le gare finora disputate e in nessuno dei due casi la gara era morbida: prima una vittoria nel finale contro il Feyenoord, poi una grande impresa al Celtic Park, con la capacità di tenere la porta inviolata in entrambe le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

