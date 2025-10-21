Sportello ' piegato' e cristalli rotti raid in via Patroni | Profonda frustrazione La sicurezza è un miraggio
Vetri in frantumi e sportello lato guida “piegato” e fortemente danneggiato. Tutto ciò per ‘arraffare’ un bottino da pochi spiccioli, consistente in un vecchio frontalino di autoradio. È quanto accaduto la scorsa notte, in via Domenico Antonio Patroni, a due passi dal Tribunale, ma è quello che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
