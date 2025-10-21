Sport in tv oggi martedì 21 ottobre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 21 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul tennis mondiale coi diversi tornei in corso di svolgimento. A Vienna Lorenzo Musetti è atteso da un incrocio complicato al primo turno contro un “nobile decaduto” come Stefanos Tsitsipas. A Basilea vedremo in azione il doppio BolelliVavassori, mentre a Guangzhou (Cina) ci sarà Lucia Bronzetti. Dalla notte italiana i Mondiali di ginnastica artistica entrano sempre più nel vivo con le azzurre attese nelle gare in cui saranno coinvolte. 🔗 Leggi su Oasport.it

