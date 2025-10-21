Sporcizia ovunque ma non solo | chiuso il locale e multa di 1.300 euro

Un normale controllo nei locali della zona e la scoperta di una situazione igienico sanitaria tutt’altro che in regola. Per il gestore del locale è scattata una multa di 1.300 euro e la chiusura momentanea dell’attività.Il fatto è accaduto a Seregno in un locale di somministrazione alimenti e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

