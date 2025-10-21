La pandemia in un film, ma non è solo Covid – “Eddington” SPOILER: CORRETE IN SALA È tornato Ari Aster con il suo quarto film dal titolo “Eddington”: il regista, conosciuto principalmente per i suoi due film horror d’esordio “Hereditary” e “Midsommar”, ci regala un western moderno dove l’onnipresenza degli schermi digitali e il sentore . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - SPOILER: CORRETE IN SALA – La pandemia in un film, ma non è solo Covid