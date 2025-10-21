Spogliatoi Stellone | Un successo meritato

"La vittoria è meritata, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutti i miei ragazzi nonostante le numerose assenze. Una vittoria utile per farci riacquistare certezze". Per la Vis la trasferta di Pontedera è risultata una bella boccata d’ossigeno e Stellone non può esserne che entusiasta: "Oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. È stata una partita ben interpretata da parte nostra fin da subito. Il primo tempo sarebbe già potuto concludersi con un risultato più netto a nostro favore. Grazie agli ottimi movimenti prodotti da tutta la squadra abbiamo rischiato pochissimo creando tante occasioni da gol e arrivando al tiro con una buona facilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

