Spogliatoi Stellone | Un successo meritato
"La vittoria è meritata, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato da tutti i miei ragazzi nonostante le numerose assenze. Una vittoria utile per farci riacquistare certezze". Per la Vis la trasferta di Pontedera è risultata una bella boccata d’ossigeno e Stellone non può esserne che entusiasta: "Oggi è difficile trovare qualcuno che non abbia giocato bene. È stata una partita ben interpretata da parte nostra fin da subito. Il primo tempo sarebbe già potuto concludersi con un risultato più netto a nostro favore. Grazie agli ottimi movimenti prodotti da tutta la squadra abbiamo rischiato pochissimo creando tante occasioni da gol e arrivando al tiro con una buona facilità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Spogliatoi, Stellone: "Un successo meritato" - Il tecnico della Vis: "Bravi Berengo e Mariani a farsi trovare pronti, così come Primasso. Segnala msn.com
Spogliatoi Stellone: "Abbiamo perso i duelli" - "È stata una giornata storta in cui abbiamo perso i duelli in tutte le zone di campo. ilrestodelcarlino.it scrive