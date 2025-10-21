Tom Clancy’s Splinter Cell Deathwatch, la serie d’animazione in otto episodi prodotta da Ubisoft Film & Television, è l’adattamento che riporta sul piccolo schermo l’iconico agente Sam Fisher. Debuttando su Netflix nell’ottobre 2025, la serie si inserisce nel crescente catalogo di titoli animati tratti da videogiochi di successo, come Castlevania e Arcane, mirando a soddisfare sia i fan storici che il nuovo pubblico. Gli artefici dell’ombra: Creatori e curriculum di successo. L’identità adrenalinica e il ritmo serrato di Deathwatch sono profondamente legati al suo autore, lo sceneggiatore Derek Kolstad. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Splinter Cell: Deathwatch – Recensione della serie animata Netflix dal creatore di John Wick