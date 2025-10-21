Splinter Cell | Deathwatch – Recensione della serie animata Netflix dal creatore di John Wick
Tom Clancy’s Splinter Cell Deathwatch, la serie d’animazione in otto episodi prodotta da Ubisoft Film & Television, è l’adattamento che riporta sul piccolo schermo l’iconico agente Sam Fisher. Debuttando su Netflix nell’ottobre 2025, la serie si inserisce nel crescente catalogo di titoli animati tratti da videogiochi di successo, come Castlevania e Arcane, mirando a soddisfare sia i fan storici che il nuovo pubblico. Gli artefici dell’ombra: Creatori e curriculum di successo. L’identità adrenalinica e il ritmo serrato di Deathwatch sono profondamente legati al suo autore, lo sceneggiatore Derek Kolstad. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
A poche ore dal debutto su Netflix, è stato confermato il rinnovo per una nuova stagione di #SplinterCellDeathwatch. Vai su Facebook
A poche ore dal debutto su Netflix, è stato confermato il rinnovo per una nuova stagione di #SplinterCellDeathwatch. - X Vai su X
?Splinter Cell Deathwatch 2, Netflix farà una seconda stagione? - Netflix ha deciso ufficialmente di produrre una seconda stagione della serie animata Splinter Cell Deathwatch? Scrive serial.everyeye.it
Splinter Cell: Deathwatch tornerà su Netflix con una seconda stagione - Durante l'IGN Fan Fest, il creatore e showrunner Derek Kolstad ha annunciato ufficialmente che Splinter Cell: Deathwatch, la serie animata Netflix dispo ... Riporta it.ign.com
"Splinter Cell: Deathwatch" su Netflix farà impazzire i fan di Tom Clancy e Derek Kolstad - “Splinter Cell: Deathwatch” è un prodotto d'animazione molto atipico, molto particolare, ma anche per questo perfetto per chi su Netflix cerca qualcosa di diverso dal solito. Riporta today.it