Spirano. Foglie che cadono, giornate più corte. e tu che pensi “uff, l’autunno è malinconico”. Sbagliato! A Spirano l’autunno profuma di mais, grano saraceno e formaggio fuso: dal 24 ottobre al 9 novembre torna infatti al Palaspirá la Sagra della Polenta Taragna, giunta alla sua 11ª edizione. Tre weekend consecutivi in cui il borgo bergamasco diventa la capitale dei taragnatori incalliti e dei buongustai senza rimorsi. Il piatto protagonista La Polenta Taragna non è una polenta qualsiasi, ma l’anima della tradizione orobica. Farine locali di mais e grano saraceno, burro e l’inconfondibile Formaggio Tipico Branzi FTB, fornito dalla storica Latteria di Branzi, rendono la Taragna un’esperienza gastronomica unica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Spirano festeggia l’autunno con la polenta taragna