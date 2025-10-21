Spintonato sbatte la testa contro una finestra | giovane ferito durante una lite
Litigano, non è chiaro per quale motivo, e uno dei due - violentemente spintonato - sbatte la testa contro il vetro di una finestra. Giovane senegalese ferito in via Dino Grandi di Palma di Montechiaro dove, raccolta la segnalazione, si è precipitata un'autoambulanza del 118 prima e i poliziotti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
