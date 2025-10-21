Spilamberto tutto pronto per la prima gara podistica 10mila dell’aceto balsamico
Si svolgerà domenica 26 ottobre a Spilamberto, la prima edizione della gara podistica “10mila dell’aceto balsamico”, competizione sportiva Fidal che per la prima volta vedrà giovani e master competere sul circuito allestito nel centro abitato di Spilamberto. L’evento è organizzato da Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
