Spiderman fa visita ai piccoli pazienti dello Spaziani
Una gradita sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone, diretto dal dottor Antonio Niccoli.Il reparto si è trasformato in un set da film Marvel: tra corsie e sorrisi, è comparso Spiderman. L'amichevole supereroe di quartiere ha donato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
