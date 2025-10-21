Spiderman fa visita ai piccoli pazienti dello Spaziani

Una gradita sorpresa per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell'ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone, diretto dal dottor Antonio Niccoli.Il reparto si è trasformato in un set da film Marvel: tra corsie e sorrisi, è comparso Spiderman. L'amichevole supereroe di quartiere ha donato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

