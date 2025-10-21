Spider-Man | Brand New Day prima immagine di Mark Ruffalo sul set

Spider-Man: Brand New Day onora la tradizione della precedente trilogia Marvel Cinematic Universe di Tom Holland, poiché un Avenger prenderà parte al quarto capitolo. Dopo essere stato assente dalla timeline MCU dalla fine del 2021, l’Uomo Ragno è a meno di un anno dal suo ritorno sul grande schermo. Con le riprese ancora in corso, @UnBoxPHD ha rivelato la prima immagine di Mark Ruffalo ( la si può vedere qui ) nei panni di Bruce Banner dal set di Spider-Man: Brand New Day. Durante una pausa delle riprese, il veterano dell’MCU è stato avvistato con indosso un cappotto verde, in piedi accanto a diversi membri della troupe. 🔗 Leggi su Cinefilos.it