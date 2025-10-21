Spider-Man | Brand New Day il trailer uscirà prima del previsto?

Movieplayer.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova indiscrezione avrebbe rivelato quando vedremo il primo promo ufficiale dedicato alla nuova avventura dello Spider-Man di Tom Holland, mentre il web viene inondato di foto e video dal set. Quando vedremo il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day? Presto, secondo le nuove indiscrezioni. A quanto pare il promo che anticipa le nuove gesta dell'Uomo Ragno di Tom Holland anticiperà la proiezione di uno dei film più attesi della stagione natalizia: Avatar: Fuoco e Cenere. Si allunga la lista dei trailer attesissimi che dovrebbero uscire "accoppiati" al terzo capitolo della saga di James Cameron. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

spider man brand new day il trailer uscir224 prima160del160previsto

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer uscirà prima del previsto?

