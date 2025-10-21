Spider-Man | Brand New Day Charlie Cox smentisce la sua presenza nel film
Mentre vari eroi del Marvel Cinematic Universe stanno comparendo in Spider-Man: Brand New Day, ci sono state molte domande sul fatto che Daredevil, interpretato da Charlie Cox, apparirà o meno. Dopo aver fatto parte del cast di Spider-Man: No Way Home, c’è stato ancora più interesse nel vedere Matt Murdock collaborare pienamente con l’iconico uomo ragno. In una nuova intervista al podcast Phase Hero, Cox ha ora affrontato le teorie secondo cui sarebbe pronto ad apparire in Spider-Man: Brand New Day, a causa del suo programma di riprese a Londra. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Sadie Sink avvistata sul set di Spider-Man: Brand New Day. Il suo ruolo è ancora segreto. Tra le opzioni più suggerite sul web: Gwen Stacy, Jean Grey7Fenice, la figlia di Peter Parker da un altro universo, o Rachel Cole. Vai su Facebook
BREAKING: Sadie Sink has FINALLY been seen on the set of #SpiderManBrandNewDay! [@UnBoxPHD] - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, il trailer uscirà prima del previsto? - Una nuova indiscrezione avrebbe rivelato quando vedremo il primo promo ufficiale dedicato alla nuova avventura dello Spider- Lo riporta movieplayer.it
Spider-Man: Brand New Day, ecco Mark Ruffalo sul set del film Marvel! - Man: Brand New Day, con ritorni importanti e l'arrivo di Bruce Bunner in gravi condizioni. Da cinema.everyeye.it
Spider-Man: Brand New Day, Sadie Sink appare sul set del film e il suo look alimenta una teoria - Man: Brand New Day e la prima immagine trapelata durante le riprese mostra un look che punterebbe ad un'amata teoria dei fan. Secondo comingsoon.it