"Ti terrò sempre nel mio cuore". È una promessa piena di amore e di dolore quella che Federica Marianella dedica pubblicamente al padre Raffaele. Una breve frase, un pensiero semplice quanto profondo ’stampato’ sullo screenshot della tragica notizia della morte del papà, che la giovane affida al suo profilo Instagram, fino a quel momento costellato da scatti di momenti spensierati, prima di renderlo privato e nascondere il suo dolore da occhi indiscreti. Nello stesso straziante silenzio si chiudono anche i suoi due fratelli più grandi. Tutti e tre vivono a Roma, città dove Raffaele Marianella è nato e ha vissuto prima di trasferirsi a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spezzati i sogni di Raffaele . Era a un anno dalla pensione. I figli: "Devastati dal dolore"