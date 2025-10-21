Spezzati i sogni di Raffaele Era a un anno dalla pensione I figli | Devastati dal dolore

Quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ti terrò sempre nel mio cuore". È una promessa piena di amore e di dolore quella che Federica Marianella dedica pubblicamente al padre Raffaele. Una breve frase, un pensiero semplice quanto profondo ’stampato’ sullo screenshot della tragica notizia della morte del papà, che la giovane affida al suo profilo Instagram, fino a quel momento costellato da scatti di momenti spensierati, prima di renderlo privato e nascondere il suo dolore da occhi indiscreti. Nello stesso straziante silenzio si chiudono anche i suoi due fratelli più grandi. Tutti e tre vivono a Roma, città dove Raffaele Marianella è nato e ha vissuto prima di trasferirsi a Firenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

spezzati i sogni di raffaele era a un anno dalla pensione i figli devastati dal dolore

© Quotidiano.net - Spezzati i sogni di Raffaele . Era a un anno dalla pensione. I figli: "Devastati dal dolore"

Scopri altri approfondimenti

spezzati sogni raffaele eraSpezzati i sogni di Raffaele . Era a un anno dalla pensione. I figli: "Devastati dal dolore" - I dipendenti della ditta: siamo sconvolti, non organizzeremo più trasferte per i tifosi. Si legge su quotidiano.net

Chi era Michela Adamo, morta con il fidanzato nell’incidente: gli esami, la danza, i sogni spezzati - La Spezia, 8 settembre 2025 – E’ una tragedia che lascia senza fiato quella in provincia della Spezia. Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Spezzati Sogni Raffaele Era