Spettacolo ' Pulcinella ed il fantasma'
Pulcinella e il Fantasma sarà il nuovo spettacolo che, per tutto il periodo di Halloween, dal 25 ottobre al 9 novembre, sarà in scena al Teatro Zig Zag di via Canfora 69 a Catania, sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 del mattino e alle 18. Pulcinella, figlio del fu. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
Cena Spettacolo Napoletana A' CITTA' E PULCINELLA SABATO 25 OTTOBRE 2025 ORE 21:00 VIC STREET VIA GIUSEPPE MARTUCCI 44- NAPOLI INFO 081662423 CELL.:3356215087 CELL.:3387981020 Cena Spettacolo Napoletana SCEGLI IL TUO M Vai su Facebook
Al Teatro Alighieri l’opening del XXIII Nightmare Film Festival con il film “Il fantasma dell’Opera” musicato dal vivo - Al Teatro Alighieri per la 23esima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest l'apertura è in programma lunedì 20 ottobre e vedrà la proiezione del film “Il ... ravennanotizie.it scrive
Il segreto di Pulcinella, al teatro Re Mida di Palermo lo spettacolo di teatro e musica - Al teatro Re Mida di Palermo, l’8 e 9 novembre prossimi arriva uno spettacolo di teatro e musi ... Da mondopalermo.it