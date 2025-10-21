Spettacoli di fuoco food truck e animazione a Meldola per Nel Mondo delle Zucche | Magie d' Autunno
Sabato 25 e domenica 26 ottobre Meldola si trasformerà nel "Mondo delle Zucche: Magie d'Autunno", una manifestazione giunta alla sesta edizione, promossa dal Comune di Meldola in collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole meldolesi, la Proloco Città di Meldola, le associazioni e le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
