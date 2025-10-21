Spero si riprenda presto | Mara Venier la toccante dedica al marito in diretta
Personaggi TV. Dietro i sorrisi, gli applausi e la torta di compleanno c’era qualcosa di più profondo. Mara Venier ha compiuto 75 anni e, come sempre, è stata travolta dall’affetto del pubblico e dei colleghi. Subito dopo la diretta di Che Tempo Che Fa sul Nove, la conduttrice è stata festeggiata nel suo camerino da amici e collaboratori. Tra brindisi e risate, la “zia d’Italia” ha mostrato la sua solita ironia, raccontando con un filo di stanchezza: “Sono in ballo da ieri, abbiamo finito di brindare alle due. Ho dormito a Milano e stamattina sono tornata a Roma. Un po’ stanca, ma felice”. Durante La Volta Buona di Caterina Balivo, però, la leggerezza del momento ha lasciato spazio a un’emozione più intima. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spero che il telecronista #skybar di #FiorentinaRoma dalla prossima partita riprenda il suo posto in Fiesole!!! #gufate dal 1’ al 95’ Mentre noi si esulta (cit) @ToninoCagnucci te vojo bene e oggi de più - X Vai su X
Gli omicidi di Paupisi. Mario Ocone: Spero che mia sorella ce la faccia. Mio padre? Non lo perdono Vai su Facebook
Arturo Di Napoli: "Spiazzato dal ricovero di Massimo Moratti, spero si riprenda presto" - Alla festa per gli 80 anni a maggio Massimo Moratti era in formissima, ci sono anche video in cui si cantava". Segnala adnkronos.com
Raffaeli, l'oro Mondiale e la dedica «A Lorenzo Bonicelli, spero si riprenda presto» - Ai Mondiali di ginnastica ritmica che si sono chiusi ieri a Rio de Janeiro l’Italia ha recitato a una voce sola. Da corriere.it